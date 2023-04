Sparta verdedigt vijfde plek met succes in enerverend duel met Twente

Het treffen tussen FC Twente en Sparta, met als inzet de vijfde plek in de eredivisie, is uitgelopen op een doelpuntrijk gelijkspel: 3-3. Shurandy Sambo maakte in blessuretijd de derde treffer namens de Rotterdammers, waardoor Sparta een punt voor blijft staan op de ranglijst.

Het gehele seizoen is de amusementswaarde al hoog in de vrijwel onneembare Grolsch Veste. Behoudens gelijke spelen tegen sc Heerenveen, Feyenoord en Go Ahead Eagles werd alles in eigen huis gewonnen in competitieverband.

Steijn op de bank

Twente, dat vorige week ongelukkig verloor in Utrecht, begon met Michal Sadílek in plaats van de meer aanvallender ingestelde Sem Steijn op het middenveld. Trainer Ron Jans hoopte zo wat meer balans in zijn elftal te creëren. "Het staat nu iets natuurlijker", zei hij vooraf.

Zo kwam er in Enschede aanvankelijk geen strijd tussen vader en Sparta-coach Maurice en zijn zoon Sem. Twente begon niettemin voortvarend in eigen huis en beloonde zichzelf na 22 minuten spelen.