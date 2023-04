Vollering reed dwars door zenuwen naar zege in Luik: 'Wilde het zó graag afmaken'

Demi Vollering voelde tijdens de voorjaarsklassieker Luik-Bastenaken-Luik het eten zo nu en dan omhoog komen. Dat kwam niet alleen door het gedwongen vroege ontbijt - de start van de wedstrijd was al om 08.30 uur - maar ook door pure zenuwen. Vollering wilde namelijk niets liever dan een zeldzame 'hattrick' voltooien, door na de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl ook Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Die drie koersen in hetzelfde jaar winnen, lukte eerder alleen haar ploegleider bij SD Worx, Anna van der Breggen. Ondanks de druk die dat vooruitzicht met zich meebracht, wist Vollering de klus te klaren. Ze ontsnapte op zo'n 15 kilometer van de streep van het peloton, haalde ploeggenoot Marlen Reusser bij en rekende in een eindsprint af met Elisa Longo Borghini. 'Soort verlamming' Na de wedstrijd vertelt Vollering over haar zege en over de betekenis van het voltooien van die bijzondere trilogie. "Vannacht in bed dacht ik er toch even aan en werd ik er even nerveus van. Na de Amstel Gold en de Waalse Pijl wilde ik het zó graag afmaken." Vollering begon in Luik als grote favoriet aan de zevende editie van La Doyenne, maar lang was de overwinning onzeker. Titelverdedigster Annemiek van Vleuten zinde na een teleurstellend voorjaar op revanche, terwijl Reusser de zege na een lange solo al bijna kon ruiken.

Demi Vollering overwon de zenuwen en de vroege start in Bastenaken en deed wat alleen haar ploegleidster Anna van der Breggen ooit deed: winst in alle koersen van het heuveldrieluik in een week. - NOS

Uiteindelijk kwam het aan op de laatste klim, de Côte de la Roche-aux-Faucons. "Ik was súper zenuwachtig voor die laatste klim en voelde een soort verlamming. Pas toen de klim echt bezig was en ik in een bepaalde focus kwam, verdween dat. Zo trek je jezelf er toch weer doorheen." Met het verstand weer op nul schoot Vollering weg bij Van Vleuten en ging ze voorbij aan Reusser. Alleen Longo Borghini hield stand, waardoor een direct gevecht om de zege volgde. Daarin was Vollering de sterkste, waardoor ze de kroon op een fenomenaal voorjaar zette. "In die sprint vond ik opeens weer heel veel kracht. Dat was omdat ik 'm zó graag wilde winnen. Ik ben ongelofelijk trots." Van Vleuten baalt van teamprestatie Bij Van Vleuten overheerste na de finish in Luik het chagrijn. De tweevoudig winnaar van Luik-Bastenaken-Luik was vooral ontevreden over het optreden van haar team Movistar. Het lukte die ploeg niet om iemand bij de kopgroep te krijgen, om het Van Vleuten daarmee makkelijker te maken.

Annemiek van Vleuten streed eindelijk weer echt mee in de finale van een klassieker, maar was niet tevreden met haar zesde plaats in Luik-Bastenaken-Luik. "Als ploeg hebben we heel slecht gereden. Maar Demi was ook sterker.' - NOS