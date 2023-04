Topfavoriet Pogacar blesseert pols bij val en stapt af in Luik-Bastenaken-Luik

Tadej Pogacar is na een val afgestapt in Luik-Bastenaken-Luik. Zijn ploeg, UAE Team Emirates, meldt dat de tweevoudig Tourwinnaar een polsblessure heeft opgelopen. De Sloveense topfavoriet ging na 84,5 kilometer onderuit en gooide even later de handdoek in de ring. Pogacar is onderweg naar het ziekenhuis, waar de ernst van de blessure onderzocht zal worden.

Pogacar was bezig aan een imposante voorjaarsreeks: na opeenvolgende zeges in de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl aasde hij in Luik op het voltooien van de historische Ardense trilogie. Maar van een krachtmeting met wereldkampioen Remco Evenepoel komt het zondagmiddag op de Waalse hellingen dus niet.

De twee grote favorieten, Tadej Pogacar en Remco Evenepoel, voor de start in Luik - AFP

Bij de val van Pogacar was ook de Deen Mikkel Honoré betrokken. Ook de renner van EF Education-EasyPost is uit de wedstrijd gestapt. Na Luik-Bastenaken-Luik zou Pogacar op hoogtestage gaan ter voorbereiding op de Tour de France, die op 1 juli van start gaat.