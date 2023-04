Fenomenale Hassan wint bij marathondebuut in Londen en verpulvert Nederlands record

Sifan Hassan heeft bij haar debuut op de marathon voor een enorme sensatie gezorgd. De tweevoudig olympisch kampioene op de baan liep in de prestigieuze marathon van Londen naar de winst in een tijd van officieel 2.18.33. Met haar tijd dook Hassan ruim vier minuten onder het Nederlandse record, dat Nienke Brinkman vorig jaar in Rotterdam op 2.22.51 bracht. Met haar tijd en klassering voldeed de 30-jarige Nederlandse ook aan de eisen voor een startbewijs bij de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. Vroeg in problemen Nog voor het meetpunt op 20 kilometer raakte de 30-jarige Nederlandse zondag in problemen. Ze greep herhaaldelijk naar haar zij, moest de kopgroep laten gaan, maar herstelde zich wonderbaarlijk in de kilometers die volgden. In de slotfase sloot Hassan weer aan bij de kopgroep. In de sprint versloeg ze na 42,195 kilometer twee concurrentes. De Ethiopische Alema Megertu (2.18.37) finishte als tweede, de Keniaanse Peres Jepchirchir (2.18.38) kwam als derde over de streep.

Sifan Hassan in de kopgroep bij de Londen Marathon - NOS

Voor Hassan was de keuze voor Londen een bewuste. Met zes loopsters met een tijd van onder de 2 uur en 17 minuten achter hun naam, kon de prestigieuze marathon een imposant deelnemersveld overleggen. De wereldtop stond er aan de start en Hassan wilde zich bij haar eerste kennismaking met de zware uitputtingsslag direct met de beste loopsters meten. Als debuterende tweevoudig olympisch kampioene stond ze de afgelopen dagen flink in de belangstelling. Bij de persconferentie vrijdag speelde ze een relaxte hoofdrol tussen alle wereldtoppers. "Waarom heb ik hier eigenlijk voor gekozen", zei daar grappend, wetende dat het een ongewis avontuur zou worden.

De baanspecialiste loopt zondag in Londen haar eerste marathon. "Superspannend. Ik weet niet hoe mijn lichaam reageert. Ik wilde niet naar een kleinere marathon. Ik wilde Londen lopen. Hier is een topveld." - NOS

In de eerste kilometer werd zondag al duidelijk dat wereldrecordhoudster Brigid Kosgei (2.14.04) geen rol van betekenis zou spelen. De Keniaanse had in de aanloop naar het evenement te maken gekregen met een hamstringblessure, maar hoopte dat ze fit genoeg zou zijn om de strijd aan te gaan. Nog voor er vier minuten verstreken waren, stond topfavoriete Kosgei aan de kant: einde race. Bij Hassan was het de vraag hoe groot de invloed van de ramadan zou zijn. Als moslima hield ze zich afgelopen tijd nauwgezet aan de regels, geen eten drinken en eten tussen zonsopgang en zonsondergang. Dat maakte de lange voorbereiding op 2.700 meter hoogte in haar geboorteland Ethiopië tot een lastige. Avontuur Zelf was ze tevreden over haar trainingen in de laatste twee weken voor de race, maar verder had ze weinig houvast voor haar eerste race over 42 kilometer en 195 meter. Het feit dat ze ook niet gewend is onderweg te drinken, maakte haar debuut in Londen een nog groter avontuur. Hassan koos er zondag voor achterin de kopgroep te beginnen. Een tactiek die ze op de baan ook heel vaak heeft gebruikt. Vier tempomakers begeleidden de eerste groep, waarin ook snelle marathonloopsters als de Ethiopische winnares van vorig jaar Yalemzerf Yehualaw, Peres Jepchirchir, Almaz Ayana, Shelia ChepkiruiJudith Korir, Tadu Teshome en Sutume Kebede zaten.

Sifan Hassan - Reuters

Flinke problemen Het was duidelijk dat Hassan geen drinker is tijdens races. Bij de drinkposten liep ze onwennig met de drinkbeker verder. Na 19 kilometer kwam de debutante in de problemen. Ze greep naar haar zij, stopte even, maar ging verder. Het meetpunt op 20 kilometer passeerde ze met 12 seconden achterstand. Halverwege de marathon had ze de schade beperkt gehouden tot zo'n 10 seconden. Opgeven zit niet in het karakter van de Nederlandse. Tijdens de Olympische Spelen in Tokio (2021) viel ze in de halve finale van de 1.500 meter. Ze stond op, maakte een inhaalrace, plaatste zich voor de finale, waar ze later brons in veroverde.

Sifan Hassan wint bij haar marathondebuut in Londen - NOS

Zondag liep ze kilometers alleen in de achtervolging. De kopgroep begon na 25 kilometer uit elkaar te vallen. Van achteruit kwam Hassan echter weer op gang en verkleinde het gat meter voor meter. Bij 30 kilometer was haar achterstand op de vier overgebleven koploopsters (Jepchirchir, Chepkirui, Yehualaw en Megertu) nog maar 13 seconden. Kunststukje volbracht Vijf kilometer later liep Hassan op de vijfde plaats en had ze de kopgroep nog steeds in het vizier. Kort daarna volbracht ze haar kunststukje met aansluiting bij de koploopsters na een versnelling. Bij de laatste drinkpost ging het nog bijna helemaal mis, moest ze even terug om haar vocht op te halen, maar sloot ze zonder problemen weer aan. Op weg naar de finish haakte Shelia Chepkirui af. De strijd om de winst ging tussen drie atletes. Hassan had de meeste inhoud om nog een keer te versnellen. Ze sprintte Megertu en Jepchirchir eraf om dolgelukkig over de streep te komen.