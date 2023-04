Vollering wint ook Luik-Bastenaken-Luik en voltooit zeldzame trilogie

Demi Vollering heeft de zevende editie van Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen gewonnen. Daarmee heeft ze een bijzondere hattrick voltooid: Vollering is de tweede renster (na haar huidige ploegleider Anna van der Breggen) die in hetzelfde jaar de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik op haar naam heeft geschreven.

Titelverdedigster Annemiek van Vleuten had op 15 kilometer van de streep geen antwoord op een aanval van Vollering, die daarmee ook haar ploeggenote Marlen Reusser terugpakte. Daarna rekende ze in een eindsprint af met de enige overgebleven tegenstreefster, de Italiaanse Elisa Longo Borghini.

Voor Vollering was het de tweede keer dat ze Luik-Bastenaken-Luik won, nadat ze ook in 2021 de sterkste was.