Verdachte van steekpartij in sportschool Duisburg aangehouden

De Duitse politie heeft een man gearresteerd voor een steekpartij in een sportschool in Duisburg, melden Duitse media. Bij de aanval met een mes raakten eerder deze week vier mensen ernstig gewond. De man werd door een speciale eenheid aangehouden in zijn appartement in Duisburg.

Dinsdag viel een man aan het einde van de middag vier mannen aan in de kleedkamer van de fitnessstudio, waarschijnlijk met een groot mes of een machete. Daarna sloeg de dader op de vlucht.

De omgeving van de sportschool, die tegenover het stadhuis ligt, werd afgesloten. De politie startte een klopjacht met meer dan honderd agenten, een arrestatieteam en twee helikopters. Het centrum van de stad werd uitgekamd, maar zonder resultaat.

De Duitse politie verspreidde vrijdag foto's van de man, waarna mensen zich meldden met informatie.

Een 21-jarige man tegen wie de aanval gericht zou zijn, lag vrijdag nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De drie andere slachtoffers verkeren inmiddels buiten levensgevaar.