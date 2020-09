Uber mag toch blijven in Londen

Taxibestelapp Uber mag zijn diensten blijven aanbieden in Londen. Een rechter heeft dat in hoger beroep besloten. In november 2019 besloot Transport for London, de vervoersautoriteit van de Britse hoofdstad, dat de vergunning van Uber niet verlengd zou worden.

Volgens de autoriteit was er sprake van een gebrekkige controle van chauffeurs. Zo konden niet-geautoriseerde chauffeurs hun foto uploaden op het account van wel toegestane Uberchauffeurs en zo illegaal rondrijden.

Uber ging in beroep tegen die beslissing en ondertussen mocht het bedrijf actief blijven in Londen. De rechter zegt nu dat Uber voldoende maatregelen heeft genomen en daarom wel een vergunning verdient. De rechter moet nog beslissen voor hoelang die vergunning gaat gelden.

Slepende zaak

Londen is een van de belangrijkste markten voor Uber. Zo'n 45.000 chauffeurs gebruiken er de app. Er is al langer gedoe tussen Uber en de Londense autoriteiten. In 2017 verloor het bedrijf tijdelijk zijn vergunning omdat het "een gebrek aan verantwoordelijkheid laat zien, wat gevolgen heeft voor de veiligheid van het publiek".

Uber-chauffeurs zouden toen onder meer verantwoordelijk zijn voor een stijging van het aantal ongelukken.