Door corona meer kinderen in armoede: 'Het is veel meer dan weinig geld hebben'

Armoedebestrijders waarschuwen dat ook kinderen de dupe worden van de coronacrisis. Zij verwachten met name in september een grote toename van gezinnen die hulp nodig hebben om schoolkosten, de contributie van sportclubs of verjaardagen te betalen.

Ook de kinderombudsvrouw waarschuwt voor veel nieuwe armoede onder gezinnen met kinderen.

Geen geld voor een traktatie op school

Stichting Jarige Job merkt nu al hoe de coronacrisis de gezinsfinanciën treft. In mei klopten zo'n 6600 ouders aan voor een 'verjaardagsdoos' voor hun kind, 30 procent meer dan een jaar eerder. Zelf traktaties kopen voor op school zit er niet in, laat staan een cadeau of slingers en ballonnen. En opvallend vaak noemen de ouders de coronacrisis als oorzaak voor hun geldproblemen.

"Het valt ook op dat veel aanvragen van gezinnen komen die nooit eerder bij ons hebben aangeklopt", zegt Gaby van den Biggelaar, bestuurslid van samenwerkingsverband Sam&. Bij dit samenwerkingsverband is Jarige Job aangesloten, net als drie andere hulporganisaties die zich richten op kinderen die opgroeien in armoede. "We verwachten een verdere stijging in het najaar. Dan krijgen gezinnen te maken met schoolkosten en moeten ze de contributie voor sportclubs of dansverenigingen betalen."

Gezinnen in de knel

Er zijn dus genoeg aanwijzingen dat de grootste golf nieuwe armen nog moet komen, zeggen de armoedebestrijders. Bij het UWV klopten in april en mei dagelijks een paar duizend nieuwe mensen aan voor een WW-uitkering en de piek moet nog komen, zegt de uitkeringsinstantie. Dat is ook de boodschap van allerlei economen. Zowel Rabobank als De Nederlandsche Bank waarschuwt voor het verlies van nog eens honderdduizenden banen.

Al die verloren banen zorgt achter de voordeur voor armoede, ook bij gezinnen die hiervoor niet in armoede hebben geleefd. "Die mensen zijn niet gewend om met schaarste te leven, en hebben ook niet geleerd hoe dat moet", zegt kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Dat leidt tot extra stress bij ouders, en daarmee ook bij kinderen.

Juist die stress is volgens Kalverboer het pijnlijkst voor kinderen die in armoede leven. "Armoede is veel meer dan weinig geld hebben. Het gaat er ook om hoe je ouders in staat zijn om daarmee om te gaan", zegt Kalverboer. "Kinderen zeggen: mijn ouders proberen de stress bij me weg te houden, maar ik weet toch wel wat er gebeurt."

Extra zichtbaar

De coronacrisis zorgt er niet alleen voor dat nieuwe gezinnen in armoede terechtkomen, het maakt armoede die al bestond ook extra zichtbaar. "Toen de scholen dichtgingen bleek ineens dat er veel meer kinderen zonder laptop waren dan de school ooit gedacht had. Dat vond ik heel schrijnend", zegt Kalverboer.

"Kinderen willen niet dat mensen weten dat ze arm zijn. Normaal gesproken gingen ze naar het buurthuis of de bibliotheek voor een computer, maar door de coronacrisis kon dat ineens niet meer."