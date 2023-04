Boerrigter, de Amsterdamse held van 2013: 'Mensen beginnen altijd over de 2-3'

De achterstand op koploper Ajax bedroeg drie punten. Het doelsaldo was wél in Eindhovens voordeel. Een overwinning op de Amsterdamse rivaal, en de toekomst zou er ineens weer zonnig uitzien.

Het treffen in Eindhoven hield de gemoederen destijds meer dan bezig. Bij PSV rommelde het. De ploeg van Dick Advocaat was erop gebrand het honderdjarig jubileum een gouden randje te geven door de landstitel te pakken.

Het zou de dag worden van Derk Boerrigter, die Ajax als invaller de zege bezorgde. "Ik ben nu zeven jaar gestopt met voetballen. Maar als mensen mij herkennen, vooral in Amsterdam, beginnen ze altijd over die 2-3. Die staat bij iedereen op het netvlies."

De confrontatie tussen PSV en Ajax in 2013 stond, net als die van vandaag, bol van de spanning. De belangen waren groot. De koppositie in de eredivisie stond op het spel.

Hoewel Ajax een voorsprong koesterde, leefde ook in Amsterdam het besef dat het weleens een cruciale wedstrijd kon worden. "Het was een heel beladen duel", herinnert Boerrigter zich. "De hele week stond bij ons in het teken van die belangrijke wedstrijd. Er stond ontzettend veel op het spel. Dat realiseerden wij ons heel goed."

Fysieke problemen

Boerrigter zelf was op dat moment allesbehalve zeker van een basisplaats. In 2011 was hij teruggekeerd bij Ajax, na omwegen via FC Zwolle en RKC Waalwijk. Maar door fysieke problemen was het moeilijk om de belofte in te lossen.

"Ik heb tot tweemaal toe een werveltje gebroken in mijn rug. Na de tweede keer had ik moeite om mijn oude niveau weer op te pikken. Je voelt je toch net wat minder snel en explosief, minder krachtig. Je voelt je dan niet je oude jij."

Uiteindelijk hervond Boerrigter zijn oude niveau, maar hij merkte ook dat de concurrentie op zijn positie groot was. "Op de flanken hadden we Viktor Fischer en Lasse Schöne. En Isaac Cuenca, die werd gehuurd van Barcelona. Dus het was voor mij een seizoen waarin ik af en toe startte, maar ook af en toe op de bank zat."