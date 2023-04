Evacuatie Nederlanders uit Sudan begonnen: 'Gaan uiterste best doen'

De ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken gaan Nederlandse burgers uit Sudan evacueren. Dat gebeurt tijdens een internationale evacuatieoperatie.

Het Nederlandse evacuatieteam is al gestationeerd in Jordanië. "Zij gaan hun uiterste best doen om Nederlanders zo snel en veilig mogelijk op te halen", zegt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken op Twitter.

Het ministerie heeft contact met 152 Nederlanders in Sudan. Zij hebben zondagochtend te horen gekregen dat ze zich gereed moeten maken voor evacuatie. De Nederlanders is gevraagd om de locatie en tijd van de evacuatie geheim te houden, "omdat de operatie anders in gevaar kan komen of mogelijk zou moeten worden afgeblazen", meldt de woordvoering van het ministerie.