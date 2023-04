Evacuatie Nederlanders uit Sudan begonnen: 'Doen uiterste best'

De Nederlanders is gevraagd om de locatie en tijd van de evacuatie geheim te houden, "omdat de operatie anders in gevaar kan komen of mogelijk zou moeten worden afgeblazen", meldt een woordvoerder van het ministerie.

Het Nederlandse evacuatieteam is al gestationeerd in Jordanië. "Zij gaan hun uiterste best doen om Nederlanders zo snel en veilig mogelijk op te halen", zegt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken op Twitter.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De situatie in Sudan is "chaotisch en gewelddadig", zei defensieminister Kajsa Ollongren in het televisieprogramma WNL op Zondag. Samen met onder meer Amerikanen, Britten, Duitsers en Fransen "doen we er alles aan" om Nederlanders weg te krijgen uit het land, zei ze. De twee Nederlandse transportvliegtuigen die in Jordanië staan, maken deel uit van de operatie, liet de minister weten.

Aanleiding voor de evacuatie zijn de gevechten die Sudan al iets meer dan een week teisteren. Regeringstroepen strijden tegen de RSF-militie. Honderden burgers zijn omgekomen. Omdat er gevechten plaatsvonden rond het vliegveld van hoofdstad Khartoem is regulier vliegverkeer onmogelijk. Ook zondagochtend werd in de hoofdstad nog gevochten, meldt Al Jazeera.

Gisteren maakte Buitenlandse Zaken bekend met Nederlanders gebeld te hebben met de vraag of ze meewillen met een door de overheid georganiseerd vertrek. De Nederlanders werd gevraagd om alvast een tas klaar te zetten met reisdocumenten, medicatie en "strikt noodzakelijke spullen". De evacués worden per vliegtuig naar een land in de buurt van Sudan gebracht.

Ook andere landen evacueren

Eerder vandaag meldde de Verenigde Staten dat er zo'n zeventig diplomaten en hun familieleden waren geëvacueerd. De VS was daarmee het eerste land dat landgenoten weghaalt uit het land. Ook Frankrijk is bezig met een reddingspoging. Het Sudanese leger liet zaterdag weten de evacuatie van diplomaten en burgers uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China te faciliteren.

Een Nederlands bedrijf slaagde er zaterdag in een groep van 22 buitenlandse werknemers het land uit te krijgen. De mensen waren werkzaam voor een Nederlands bedrijf in Port Sudan, een havenstad in het oosten.