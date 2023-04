Baanwielrenner Van Schip grijpt brons in Canada, Hoppezak wordt vierde

Bij de Nations Cup-wedstrijden in het Canadese Milton is baanwielrenner Jan-Willem van Schip achter de Fransman Donovan Grondin en Tim Torn Teutenberg uit Duitsland als derde geëindigd op het omnium.

Van Schip, vorig jaar goed voor zilver op het omnium in Milton, maakte na een minder verlopen scratch veel goed in de temporace en afvalkoers, maar kwam met zijn puntentotaal van 127 niet in de buurt van winnaar Grondin (159 punten) en Teutenberg (146 punten).

Achter Van Schip werd Vincent Hoppezak vierde. De regerend Nederlands kampioen op dit onderdeel leidde na het eerste onderdeel (scratch), maar haakte daarna af in de strijd om de medailles.

Vrouwen grijpen mis

De Nederlandse vrouwen hebben in Milton naast een plak gegrepen op de madison. Daniek Hengeveld en Maike van Duin, vrijdag goed voor het brons op de afvalkoers, eindigden als vierde.

Het tweetal verzamelde bij de eerste sprints een pak punten en greep bij de achtste sprint zelfs de volle mep, maar kon het in de laatste ronden moeilijker bolwerken. Daardoor verloor het duo het brons al snel uit het oog.

De Belgische wereldkampioenen Shari Bossuyt en Lotte Kopecky gingen er met het goud vandoor. Het zilver was voor de Britsen Katie Archibald en Neah Evans, terwijl de Italiaansen Elisa Balsamo en Martina Fidanza het brons grepen.