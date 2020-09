India: 1 dokter voor duizenden inwoners, ook in coronatijd

Nergens verspreidt het coronavirus zich sneller dan in India. Momenteel zijn er ruim 6 miljoen besmettingen - alleen de VS heeft er meer - en meer dan 95.000 doden. Op de bevolking van 1,4 miljard mensen is het aantal ernstig zieken en sterfgevallen relatief wel veel lager dan in bijvoorbeeld Nederland of de VS. Maar vooral in regio's waar de organisatie van de gezondheidszorg zwak is, is de spreiding van het virus zorgelijk.

India kampt onder normale omstandigheden al met een enorm artsentekort: volgens de recentste overheidscijfers (uit 2018) zijn er zo'n 600.000 dokters te weinig. Gemiddeld is er één dokter voor elke 10.189 mensen, tien keer minder dan wordt het streefcijfer van de Wereldgezondheidsorganisatie.

1 dokter voor bijna 30.000 inwoners

Maar de verschillen in het land zijn enorm. Zo is de ratio in de zuidelijke deelstaat Kerala bovengemiddeld, met één dokter op 400 inwoners. In Bihar daarentegen, in het noordoosten van India, moeten 28.391 patiënten het met één dokter doen. Bovendien zit de helft van alle dokters daar in maar drie van de 38 districten, dus voor miljoenen mensen op het platteland is de toegang tot kwalitatieve zorg nog beperkter.

De familie van de met corona besmette Kaushalendra Yadav moest drie uur reizen om in het ziekenhuis te komen: