EU-buitenlandchef Borrell roept op tot patrouilles bij Taiwan

EU-buitenlandchef Josep Borrell heeft in een opiniestuk in een Franse krant de Europese lidstaten opgeroepen om te gaan patrouilleren in de Straat van Taiwan.

"Taiwan gaat ons economisch, commercieel en technologisch aan", schrijft Borrell. "Daarom roep ik de marines van de Europese lidstaten op om in de Straat van Taiwan te gaan patrouilleren om te laten zien dat Europa zich inzet voor vrijheid van scheepvaart in dit absoluut cruciale gebied."

China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en na een bezoek van de Taiwanese president aan de VS twee weken geleden hield het land een driedaagse militaire oefening rond het eiland. Daarbij werd onder meer geoefend met een blokkade van het eiland.

Borrell benadrukte eerder deze week tijdens een debat over China ook al het economische belang van Taiwan voor Europa. Zo speelt het land een strategische rol bij de productie van de meest geavanceerde halfgeleiders.