Indiase politie arresteert sikh-seperatist na lange klopjacht

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Singh is een predikant uit de noordwestelijke deelstaat Punjab, waar sikhs in de meerderheid zijn. Singh is voorvechter van een eigen staat voor de sikhs. Hij is gearresteerd in het Moga-district.

De jacht op Singh begon toen honderden van zijn aanhangers een politiebureau bestormden met zwaarden en vuurwapens omdat daar een van zijn medewerkers werd vastgehouden.

De politie heeft Singh en zijn aanhangers beschuldigd van poging tot moord, belemmering van de wetshandhaving en het creëren van verdeeldheid.

Bedreiging voor de nationale veiligheid

Een bron bij de politie meldt aan persbureau Reuters dat Singh in een sikh-tempel is gearresteerd op grond van de zogenoemde National Security Act. Die staat toe dat mensen die als een bedreiging voor de nationale veiligheid worden beschouwd tot een jaar lang zonder aanklacht kunnen worden vastgehouden.

De politiebron zegt dat Singh wordt overgebracht naar Dibrugarh, in de staat Assam, waar sommige van zijn aanhangers al in de gevangenis zitten.

De Indiase autoriteiten gingen ver om de seperatistenleider te bestrijden. Vorige maand legde de politie het internet plat voor 30 miljoen mensen. Dat gebeurde waarschijnlijk om hem ervan te weerhouden zijn supporters via sociale media te mobiliseren.

Moord Indira Gandhi

De reden dat de autoriteiten zo gebrand waren op Singhs arrestatie is historisch: in de jaren 70 en 80 was er ook al een sterke afscheidingsbeweging in Punjab, die streed voor de onafhankelijke staat Khalistan onder leiding van Jarnail Singh Bhindranwale.

Bhindranwale werd in juni 1984 gedood op het complex van de Gouden Tempel in Amritsar, het belangrijkste heiligdom voor de sikhs. Hij had daar zijn toevlucht gezocht in de hoop dat hij er ongemoeid zou worden gelaten.

De bloedige operatie leidde tot grote woede onder sikhs wereldwijd en een paar maanden later werd toenmalig premier Indira Gandhi uit wraak vermoord door een van haar lijfwachten, die zelf een sikh was.

Beklad

In de jaren 80 en 90 werd het onafhankelijkheidsstreven van sikhs in Punjab de kop ingedrukt, ten koste van zo'n 30.000 doden. De Indiase overheid kijkt nog steeds met argusogen naar de deelstaat en treedt dus hard op tegen activisten als Singh.

De jacht op Singh had ook in het buitenland gevolgen: op verschillende plekken in de wereld werden diplomatieke posten van India belaagd en beklad door sikh-activisten, zoals in Londen en in San Francisco.