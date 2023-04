Hollywoodeinde: Ryan Reynolds loodst Wrexham naar promotie

"We voelen wat het betekent voor de stad. Dit is een louterend moment, feest", vulde McElhenney aan. "De gemeenschap heeft ons omarmd. Om daarvan deel te mogen uitmaken is de eer van mijn leven."

Wrexham werd opgericht in 1864 en is daarmee een van de oudste professionele voetbalclubs ter wereld. De laatste jaren bivakkeerde de club in de onderste regionen van het Engelse profvoetbal en financieel ging het steeds slechter.

De situatie leek uitzichtloos, totdat de club in februari 2021 uit het niets werd gekocht door Reynolds and McElhenney, respectievelijk bekend van onder meer de Deadpool-films en de serie It's Always Sunny in Philadelphia. Sindsdien is alles anders bij Wrexham.

TikTok werd shirtsponsor, de club debuteerde in de populaire game FIFA en er kwam een documentaireserie, Welcome to Wrexham. Bovendien ging het sportief ook steeds beter met Wrexham. Het leidde gisteravond allemaal tot felicitaties van kroonprins William, voorzitter van de Engelse voetbalbond FA. "Een club met zo'n bijzondere geschiedenis, ik kijk uit naar een spannende toekomst terug in de competitie."

Shirt inleveren

Direct na het laatste fluitsignaal werden Reynolds en McElhenney gefilmd op de tribune terwijl ze enthousiast felicitaties in ontvangst namen. Kort daarna waren de twee geëmotioneerd te zien terwijl ze stilzwijgend de prestatie op zich lieten inwerken.

Op zoek naar souvenirs onderbrak Reynolds later de persconferentie van Wrekhamkeeper Ben Foster. "Heb je een hemd aan? Geef me je shirt", sommeerde de eigenaar. "Hij had me eerder al geappt", erkende Foster. "Hij had er echt zijn zinnen op gezet. Hij schreef: 'waag het niet je shirt in het publiek te gooien'."

Op de vraag of hij van plan was het tenue online te verkopen antwoordde de acteur lachend: "Ik werk in showbusiness. Daar is het sappelen de laatste tijd."