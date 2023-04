Wekdienst: Duel Ajax en PSV in Eindhoven • Wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik

Eerst het weer: vanmorgen schijnt nog geregeld de zon en stijgt de temperatuur vrij vlot naar 14 tot 18 graden. Vanmiddag raakt het bewolkt en volgt vanuit het zuidwesten regen en dan daalt de temperatuur veelal naar een graad of 11. De komende dagen is het kouder en aanhoudend wisselvallig.

Goedemorgen! De Waalse wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik wordt verreden en in Eindhoven nemen Ajax en PSV het tegen elkaar op.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Op de Dam in Amsterdam komen Sudanese vluchtelingen samen om te demonstreren uit solidariteit met de slachtoffers van de strijd daar.

Atlete Sifan Hassan maakt in Londen haar langverwachte debuut op de marathon. Om 10.25 uur Nederlandse tijd starten de vrouwen.

De Waalse wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik wordt verreden. De vrouwenkoers is live te volgen via NOS.nl en via de NOS-app, de mannenkoers wordt daarnaast uitgezonden op NPO 1.

Fossielvrij NL, Milieudefensie en Extinction Rebellion demonstreren voor het hoofdkantoor van ING in Amsterdam.

De nummers twee en drie in de Eredivisie, Ajax en PSV, spelen tegen elkaar in Eindhoven. Ajax en PSV staan beide op 62 punten, 8 minder dan koploper Feyenoord.

Wat heb je gemist?

Het Amerikaanse leger heeft het personeel van de Amerikaanse ambassade in Sudan het land uit gebracht. Aanleiding voor de evacuatie zijn de gevechten die Sudan al ruim een week teisteren. Regeringstroepen strijden tegen de RSF-militie. Honderden burgers zijn omgekomen.

De RSF zegt te hebben geassisteerd bij de actie. De diplomaten en hun familieleden zouden het land in zes vliegtuigen hebben verlaten. Volgens persbureau AP ging het mogelijk om zo'n zeventig Amerikanen.

President Biden zegt niets over de mogelijke hulp van de RSF. Wel bedankt hij in een verklaring Djibouti, Ethiopië en Saudi-Arabië, landen die volgens hem "van cruciaal belang waren voor het succes van onze operatie". De Amerikaanse ambassade is inmiddels dicht.

Ander nieuws uit de nacht