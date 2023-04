VS heeft als eerste land diplomaten geëvacueerd uit Sudan

Het Amerikaanse leger heeft het personeel van de Amerikaanse ambassade in Sudan het land uit gebracht. President Biden heeft dat bekendgemaakt.

Aanleiding voor de evacuatie zijn de gevechten die Sudan al ruim een week teisteren. Regeringstroepen strijden tegen de RSF-militie. Honderden burgers zijn omgekomen.

De RSF zegt te hebben geassisteerd bij de actie. De diplomaten en hun familieleden zouden het land in zes vliegtuigen hebben verlaten. Volgens persbureau AP ging het mogelijk om zo'n zeventig Amerikanen.

President Biden zegt niets over de mogelijke hulp van de RSF. Wel bedankt hij in een verklaring Djibouti, Ethiopië en Saudi-Arabië, landen die volgens hem "van cruciaal belang waren voor het succes van onze operatie". De Amerikaanse ambassade is inmiddels dicht.

Meer landen overwegen evacuatie

De VS is het eerste land dat zijn diplomaten heeft geëvacueerd uit Sudan. Meer landen hebben gezegd dat ze daartoe voorbereidingen treffen. Vanwege de gevechten is er geen luchtverkeer mogelijk via het vliegveld van de hoofdstad Khartoem.

Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bereidt zich voor op een evacuatie van Nederlandse diplomaten en burgers. Gisteren maakte het bekend dat er inmiddels 134 Nederlanders in Sudan zijn gebeld met de vraag of ze meewillen met een door de overheid georganiseerd vertrek.