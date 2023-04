Cao-akkoord voor Duitse ambtenaren, verdere stakingen van de baan

In Duitsland is na maanden onderhandelen een akkoord bereikt over een cao voor rijksambtenaren. Onder de cao vallen 2,5 miljoen werknemers. Met het akkoord zijn verdere stakingen van de baan.

Vanwege het uitblijvende cao-akkoord legden ambtenaren de afgelopen tijd in het hele land diverse sectoren plat met acties. Onder meer het openbaar vervoer, de post, vuilophaaldiensten en zwembaden werden getroffen.

Eind vorige maand kende Duitsland een van de grootste stakingsdagen in de afgelopen decennia. Zo werd vrijwel het hele trein- en vliegverkeer stilgelegd. Ook afgelopen vrijdag nog werd gestaakt in het ov.

3000 euro belastingvrij

Het akkoord tussen de federale overheid, gemeenten en vakbonden kwam gisteravond laat tot stand. "We zijn de vakbonden zo veel mogelijk tegemoetkomen, voor zover we het nog kunnen verantwoorden in onze moeilijke financiële situatie", zei minister Faeser van Binnenlandse Zaken.

Afgesproken is onder meer dat iedere werknemer in de publieke sector 3000 euro belastingvrij krijgt uitgekeerd. Dat gebeurt in stappen, tot februari volgend jaar. Vervolgens stijgen de maandlonen met 200 euro, met daarbovenop een verhoging van 5,5 procent. De cao heeft een looptijd van twee jaar.

De vakbonden hadden van tevoren ingezet op een loonsverhoging van 10,5 procent, mede gezien de hoge inflatie. Voorzitter Frank Werneke van de vakbond Verdi is tevreden met het akkoord, maar benadrukte na afloop dat hij wel toezeggingen heeft gedaan. "We hebben onze pijngrens wel bereikt met het besluit om in te stemmen met dit compromis."