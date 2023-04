Italië wil beren over de grens zetten na dood jogger

Italië wil een deel van de beren in het noorden van het land uitzetten naar andere landen. Minister Fratin van Milieu zegt dat hij daarover met andere Europese landen in gesprek gaat.

De bekendmaking volgt op een dodelijk incident, begin deze maand. Een 26-jarige jogger kwam toen in de regio Trentino om het leven toen een berin hem aanviel.

In totaal leven in het gebied zo'n honderd beren. Van een aantal daarvan is bekend dat ze mensen hebben aangevallen.

Volgens minister Fratin moet de populatie worden teruggebracht om de situatie te kunnen beheersen. "En we willen alle diplomatieke middelen inzetten om andere gebieden te vinden om de beren te verplaatsen."

Opvangcentrum

De berin die de jogger deze maand aanviel, werd een week na het incident gevangen en zit momenteel in een opvangcentrum voor wilde dieren. Ze is 17 jaar, weegt 150 kilo en wordt JJ4 genoemd. In 2020 viel ze ook al twee wandelaars aan. Zij overleefden dat wel.

Na de nieuwe aanval maakten de regionale autoriteiten bekend dat ze de berin willen afmaken, maar een rechtbank hield dat voorlopig tegen. Volgende maand wordt op een nieuwe zitting besloten over het lot van JJ4.