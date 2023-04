Tegel voor journalistieke podcast over politie-infiltraties

Elsbeth Stoker en Daan Hofstee hebben de journalistieke prijs De Tegel in de categorie beste audio/podcast gewonnen. De prijs werd de afgelopen avond uitgereikt in het radioprogramma NOS Met het Oog op Morgen.

In de winnende podcastserie Grijs Gebied duikt Stoker voor de Volkskrant in de wereld van infiltratie door de politie. Ze spreekt onder anderen met verdachten die door undercoveragenten zijn verleid tot het doen van bekentenissen. Medewinnaar Hofstee deed de regie.

Juryvoorzitter Marion Stenneke zei bij de uitreiking dat de jury met ingehouden adem en veel bewondering heeft geluisterd naar de podcastserie. "We hopen dat over dit onderwerp het laatste woord nog niet is gezegd."

Drie genomineerden

Voor de prijs waren drie podcasts genomineerd. De andere twee waren Maarten Dallinga's Niet van de wereld over de Biblebelt in Gelderland en Hoge Bomen van Tobias van der Valk en Beike Looijse over supermarktketen Jumbo.

De Tegels zijn de prijzen voor de beste journalistieke producties van het jaar. De Tegels in de andere tien categorieën worden maandag uitgereikt.