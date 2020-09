Jos B.: Nicky Verstappen was al dood toen ik hem vond

Rechtbanktekening Jos B. en zijn advocaat Gerald Roethof - ANP

Voor het eerst sinds zijn aanhouding in 2018 heeft verdachte Jos B. zijn stilzwijgen doorbroken in de zaak van Nicky Verstappen. In een videoboodschap verklaart B. dat de 11-jarige Nicky al was overleden toen hij hem in 1998 aantrof op de Limburgse Brunssummerheide. De video werd vandaag getoond op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen B. "Het was een mooie zomer in 1998", zegt de inmiddels 57-jarige B. in de verklaring. "Ik was er veel op uit, ook die dag." Toen hij aan de bosrand stopte voor "een kleine boodschap", werd zijn aandacht getrokken door iets in de verte, verklaart hij:

Jos B. over waarom hij niet meldde dat hij Nicky had gevonden - NOS

Pas toen hij dichterbij kwam, zag hij dat het om een kind ging, aldus B. Hij zou nog hebben gezocht naar een ademhaling en hartslag. "Ik heb hem aangeraakt, ook de kleding. Hij was overleden." Daarna wist B. naar eigen zeggen niet wat hij moest doen. "Melden, naar de politie? Maar wie zou mij geloven? Ik had een verleden." Twee jaar geleden werd bekend dat B. in 1985 ontucht heeft gepleegd met twee 10-jarige jongens. Hij kreeg daar toen twee jaar proeftijd voor opgelegd. Fietsen Nadat hij het lichaam van Nicky Verstappen zou hebben gevonden, kon B. moeilijk functioneren, zegt hij. "Niets ging meer. Ik wist gewoon niet meer wat ik doen moest. Ik ben gaan fietsen om na te denken. Ik dacht: als je bezig blijft, dan zal het wel weer lopen." Volgens B. bleven zijn gedachten wel hangen bij het kind. Toen in de media berichten verschenen over een vermiste jongen, is hij naar eigen zeggen de hei weer op gefietst om te melden waar hij het lichaam had gevonden. "Toen ik aankwam, bleek dat de jongen al gevonden was. De noodzaak om te melden dat ik het kind ook gevonden had, was er toen niet meer. Ik heb dus niets gezegd."

De 11-jarige Nicky Verstappen was in augustus 1998 op kamp op de Brunssummerheide, iets ten noorden van Heerlen. Hij verdween uit zijn tent en werd anderhalve dag later dood gevonden bij een dennenbosje, op zo'n 1200 meter van het kampterrein. Tot op de dag van vandaag is onduidelijk wat er met hem is gebeurd. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat hij is misbruikt en vermoord.

B. sprak nooit met iemand over de zaak, zegt hij. Ook vandaag wil hij niet veel kwijt, naast wat hij in de video heeft verklaard. Hij beroept zich wederom meerdere malen op zijn zwijgrecht. "Ieder klein dingetje dat ik nu verkeerd zeg, zal mij aangerekend worden. Ik moet rekening houden met mezelf. Ik wil geen foute dingen zeggen." Van 'passant' tot verdachte De naam van Jos B. staat al vanaf het begin in het dossier-Nicky Verstappen. Eerst als "passant", want B. werd kort nadat Nicky's lichaam was gevonden gezien op de Brunssummerheide. Hij zei toen dat hij voor de scouting folders aan het bezorgen was en ging vrijuit. In 2001 werd B. wel twee keer gehoord als getuige in de zaak. Hij zou toen een andere verklaring hebben gegeven voor zijn aanwezigheid op de hei dan eerder. Toch werd hij nooit formeel verdacht. Pas zeventien jaar later, op 8 juni 2018, kwam B. als verdachte uit de bus, na een dna-match. Op het lichaam en in de onderbroek van Nicky zijn onder meer sporen van speeksel, huidschilfers en haren van B. gevonden.

Lees hier een reconstructie die we in 2018 schreven over de zaak: Jos B.: twintig jaar in het dossier, maar nooit verdacht.

B. zei vandaag dat hij Nicky op zijn rug heeft gedraaid toen hij het lichaam had gevonden, voordat hij de ademhaling wilde controleren. "Ik heb geprobeerd Nicky netter neer te leggen, een been gestrekt. Ik heb zijn kleren gefatsoeneerd, een beetje rechtgetrokken. En blaadjes weggeveegd." Dat B. daar tijdens het verhoor in 2001 niets over heeft gezegd, kwam volgens hem doordat hij angstig en paniekerig was. "Ik wilde er niet bij betrokken worden." Vanwege zijn zedenverleden zou de politie ooit tegen hem hebben gezegd: "We gaan jou weer vinden als er wat gebeurt op dit gebied." "Hoe langer je met een geheim rondloopt, hoe moeilijker het is om daar iets mee te doen", zei B. vandaag. Hij heeft meerdere redenen voor het feit dat hij vandaag toch zijn stilzwijgen doorbreekt:

'Ik heb jaren met een geheim rondgelopen' - NOS