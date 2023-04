Van Gassel houdt Excelsior met kunst- en vliegwerk op de been bij Vitesse

In de strijd tegen degradatie heeft Vitesse een aanval van Excelsior afgeslagen. Hoewel er zeker in de tweede helft genoeg gebeurde, vielen er geen doelpunten in Arnhem.

De nummers dertien en zestien in de eredivisie maakten er aanvankelijk een draak van een wedstrijd van, met een eerste helft om snel te vergeten. Maar direct na rust kwam het duel volledig tot leven, met een fase waarin Stijn van Gassel de bezoekers op miraculeuze wijze op de been hield.

Hulp van de lat

Van Gassel redde knap op inzetten van Million Manhoef en Kacper Kozlowski en tussendoor duwde hij een kopbal van Melle Meulensteen via de onderkant van de lat maar net uit zijn doel.

Met name Kozlowski was daarna een plaag voor de Rotterdamse verdediging. En ook Ryan Flamingo was nog gevaarlijk, uit een scrimmage.

Excelsior voetbalde zich bij vlagen heel aardig onder de Arnhemse druk uit, maar kreeg amper kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. De beste mogelijkheid was voor Peer Koopmeiners, die vanaf de rand van het strafschopgebied kon uithalen en hard overschoot.