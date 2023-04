Groene Draeck weer in gebruik genomen na onderhoud

Prinses Beatrix heeft vandaag voor het eerst met De Groene Draeck gevaren sinds het schip in 2021 uit de vaart werd genomen voor onderhoud. De voormalige koningin kreeg het schip voor haar achttiende verjaardag cadeau van de Nederlandse bevolking. Ze kreeg daarbij de toezegging dat het onderhoud van het schip door de staat zou worden betaald.

De Groene Draeck, die al bijna 66 jaar in bezit is van prinses Beatrix, heeft inmiddels meerdere renovatierondes ondergaan. De kosten daarvan liepen hoger op dan verwacht.

Premier Rutte liet in 2015 schriftelijk aan de Tweede Kamer weten dat het onderhoud in de jaren daarvoor 223.000 euro meer kostte dan voorzien. Toenmalig D66-leider Pechtold had zijn verbazing geuit over de stijging van de jaarlijkse onderhoudskosten van 51.000 euro naar 95.000 euro. Omdat Rutte en Pechtold de slappe lach kregen over het schip, werd besloten de kwestie schriftelijk af te ronden.

Specialistische werf

De kosten en het onderhoud van het schip zijn de verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie. Maar dat beschikt niet meer over de benodigde kennis en ervaring, schrijft het Koninklijk Huis. De renovatie werd daarom uitgevoerd door een specialistische werf.

Prinses Beatrix betaalde de meerkosten voor de meest recente renovatie. De andere kosten voor het onderhoud blijven wel voor rekening van het ministerie van Defensie, zolang de prinses gebruikmaakt van het schip. Dat heeft ze vandaag dus weer gedaan.

De prinses voer met het schip van Stavoren naar Enkhuizen, schrijft het Koninklijk Huis op Twitter: