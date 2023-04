Keniaanse politie onderzoekt 21 sterfgevallen bij sekte

In het oosten van Kenia heeft de politie 21 geïmproviseerde graven geopend waarin waarschijnlijk leden van een christelijke sekte begraven liggen. De politie ontdekte de graven in een bos, na een tip over recente sterfgevallen bij de sekte.

De graven liggen in de buurt van een gebouw waar vorige week vijftien leden van de Good News International Church door de politie werden weggehaald. Toen waren vier mensen zo verzwakt dat ze na de politie-inval kwamen te overlijden op weg naar het ziekenhuis.

De Good News International Church wordt geleid door pastoor Paul Mackenzie Nthenge. Leden zouden door hem zijn aangemoedigd om te vasten tot de dood erop volgde. Op die manier zouden ze in de hemel komen en hun schepper ontmoeten.

'Vijandige propaganda'

Voormalige leden van de christelijke groep hielpen de exacte locatie van de graven te bepalen. "We hebben de graven aan de politie kunnen tonen en daarnaast een vrouw kunnen redden; anders was zij binnen een paar uur ook dood geweest", zegt een oud-lid tegen een lokaal televisiestation.

Mackenzie werd vandaag gearresteerd. Vorige maand werd hij ook al opgepakt, omdat hij ervan verdacht wordt de ouders van twee jongetjes te hebben opgedragen om hun zoons uit te hongeren en te laten stikken.

De pastoor ontkende dat onlangs in de rechtszaal. Hij zei toen dat hij het doelwit is van vijandige propaganda van een aantal van zijn oud-collega's.