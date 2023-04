Curieuze hattrick Romeny helpt Emmen aan zege, Van Hooijdonk nieuwe topscorer

Romeny maakte alle Emmen-goals. De eerste wandelde hij binnen na knap werk van Jeremy Antonisse, de tweede nadat Pawel Bochniewicz bij het uitverdedigen hard tegen hem aan schoot en de derde en winnende na een inschattingsfout van keeper Xavier Mous in de extra tijd.

En zo was er ineens grote ontlading bij Emmen, dat na de derde overwinning in zes duels in elk geval voor even boven de rode streep staat.

Nummer 14 en 15 voor Van Hooijdonk

Dat het zover zou komen, leek lange tijd onmogelijk. Heerenveen was heer en meester en leek na twee keer Van Hooijdonk op de overwinning af te stevenen. Op aangeven van Simon Olsson tikte hij halverwege de eerste helft binnen. Kort na de plotse 1-1 van Romeny bleef Van Hooijdonk rustig toen hij mocht aanleggen vanaf elf meter.

Want Emmen leek zijn eigen glazen in te gooien toen Mike te Wierik opzichtig vasthield bij een corner. Ook al was het de videoscheidsrechter die de overtreding uiteindelijk pas waarnam.

Van Hooijdonk nam met zijn twee goals de eerste plek op de topscorerslijst van Anastasios Douvikas en Xavi Simons over. En ook de kans om verder uit te lopen kreeg hij nog, maar vrij voor Mickey van der Hart schoof hij voorlangs.