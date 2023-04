Trefzekere Leuchter helpt Ajax-vrouwen aan 2-1 overwinning op Fortuna Sittard

Ajax heeft, in ieder geval voor een dag, de koppositie in de eredivisie voor vrouwen overgenomen door een 2-1 zege op Fortuna Sittard. Romée Leuchter maakte beide Amsterdamse goals.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Ajax: Leuchter haalde uit, maar keepster Diede Lemey ging er op tijd voor liggen. In de eerste helft creëerden beide teams kansen, maar de nul werd niet van het scorebord gepoetst.

Twee penalty's

Direct na rust kreeg Fortuna Sittard een strafschop toegekend vanwege het neerhalen van Jarne Teulings in het strafschopgebied. Vanaf elf meter was het aanvoerster Tessa Wullaerts die raak schoot: 1-0.

Lang kon de thuisploeg daar niet op teren, want enkele minuten later kreeg ook Ajax een penalty vanwege hands van Fortuna. Leuchter was trefzeker: 1-1.