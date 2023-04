Grensrechter geraakt door beker: FC Groningen-NEC gestaakt

De eredivisiewedstrijd tussen FC Groningen en NEC is gestaakt, nadat een grensrechter was geraakt door een beker bier die vanuit het publiek was gegooid. Scheidsrechter Richard Martens haalde de spelers in de achttiende minuut van het veld bij een 0-0 tussenstand.

De beslissing om te staken is in lijn met de nieuwe richtlijnen van de KNVB die werden opgesteld na het 'aanstekerincident' tijdens de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Toen werd Ajacied Davy Klaassen op het hoofd geraakt door een aansteker.

De KNVB besloot daarop dat een wedstijd voortaan direct wordt gestaakt wanneer een speler of scheidsrechter vanuit het publiek wordt geraakt door een voorwerp.

Bij alleen het gooien van voorwerpen zonder dat iemand geraakt wordt, gaan spelers en scheidsrechters bij een eerste keer naar de kleedkamers en wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Bij een tweede keer wordt het duel direct gestaakt.

Dat laatste gebeurde vorige week tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en Willem II in de Keuken Kampioen Divisie.