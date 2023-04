Vannacht mogelijk tientallen 'vallende sterren' te zien met blote oog

Wie komende nacht naar de hemel kijkt, kan mogelijk tientallen meteoren zien. Vannacht is de piek van de Lyriden-meteorenregen, die bij een heldere hemel met het blote oog goed te zien is. De Lyriden zijn elk jaar rond deze tijd enkele dagen zichtbaar. Rond vier uur vannacht bereikt de zwerm zijn maximum. Per uur zijn er dan ongeveer zestien meteoren te zien. Meteoren worden vaak vallende sterren genoemd, maar zijn kleine stukjes steen die verbranden in de dampkring. Door de hoge snelheid waarmee de deeltjes de atmosfeer in komen ontstaat wrijving, waarbij het ruimtepuin gaat gloeien. Dat ziet eruit als een vallende ster. Een meteorenzwerm is een verzameling van meteoren die rond dezelfde tijd in hetzelfde gebied zichtbaar zijn. Niet alle vallende sterren die vannacht te zien zijn horen bij de Lyriden. Elke nacht vallen namelijk enkele meteoren de atmosfeer van de aarde in. Sommige meteoren die vannacht de dampkring binnenkomen zijn onderdeeltjes van de Virginidenzwerm.

Meteoroïde, meteoor of meteoriet? Zolang ruimtepuin zich door het zonnestelsel beweegt, wordt het stofje, steentje of rotsblok een meteoroïde genoemd. Zodra de meteoroïde in de atmosfeer van de aarde terechtkomt, wordt er gesproken over een meteoor. De meeste meteoren verbranden dan, maar soms komen ze terecht op aarde. In dat geval heet het stuk ruimtepuin een meteoriet.