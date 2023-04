Koploper Kampong steelt in slotfase de punten van Rotterdam

Tot dan toe ging de wedstrijd gelijk op. Er werd goed verdedigd aan beide zijden, maar ook flink geduwd. De scheidsrechters, die spelers onder wie Hertzberger meerdere malen waarschuwden, hielden het hoofd koel in de felle strijd.

Het was de 32ste goal voor de topscorer van de hoofdklasse dit seizoen, vorige week nog maakte hij er vijf tegen Den Bosch .

Het was een kleddernatte middag in Rotterdam, maar de strijd tussen de nummers 1 en 3 van de hoofdklasse bleek verhit. Uiteindelijk wonnen de hockeyers van Kampong met 3-2 van Rotterdam.

Tjep Hoedemakers kreeg de bal aangespeeld bij de kop cirkel na ongelukkig doortikken van Kampong-middenvelder Jonas de Geus. Hij draaide zich om en schoot de bal er hard in: 2-1.

Na de 1-0 kreeg Kampong via een strafcorner de kans om de stand gelijk te trekken. Dat gebeurde, na een schitterende sleeppush van Jip Janssen die via de paal langs de lijnstop stuiterde. Vlak daarna werd Kampong-speler Lars Balk naar de kant gestuurd; een situatie waar Rotterdam maar al te graag van profiteerde.

Soms kwam er ijs aan te pas, om een pols te koelen (Derck de Vilder), soms een schreeuw (Ties Ceulemans) na een opstuitende bal vol in het kruis.

In de slotfase was het billenknijpen voor Kampong na een gemiste strafcorner. Maar een vrije slag pakte goed uit. Terrance Pieters gaf de bal goed voor aan Duco Telgenkamp die met een slimme backhand de bal hoog over de keeper heen wipte: 2-2. Vlak daarna kwam Kampong ook nog op voorsprong door diezelfde Pieters: 3-2.

En zo gaf Rotterdam een voorsprong in de laatste minuut van de wedstrijd weg.

Speelsters Pinoké in gevarenzone

De hockeysters van Pinoké (de nummer 5) lieten belangrijke punten in de strijd om de play-offs liggen: tegen Bloemendaal bleef het 0-0. Dat betekent dat Hurley, dat morgen tegen Klein Zwitserland speelt, op poleposition staat om het laatste ticket voor de play-offs te bemachtigen. Zij staan nu met 1 punt voor op Pinoké.

Ook voor Klein Zwitserland wordt het morgen spannend, want die voeren een strijd om degradatie te voorkomen.