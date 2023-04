Liverpool klimt naar zevende plaats, Salah zesde op eeuwige topscorerslijst

Het moeizame seizoen van Liverpool kan toch nog plaatsing voor Europees voetbal gaan opleveren. De ploeg van Virgil van Dijk en Cody Gakpo ploeterde ook in de thuiswedstrijd tegen degradatiekandidaat Nottingham Forest, maar won het spectaculaire duel met 3-2.

Daardoor klimt Liverpool van de achtste naar de zevende plaats in de Premier League. Even leek het of 'The Reds' ook Aston Villa zouden passeren. Maar de ploeg uit Birmingham pakte nog een punt (1-1) omdat een late treffer van Brentford werd afgekeurd wegens buitenspel.

Jota op dreef

In de eerste helft had Liverpool liefst 86 procent balbezit, maar het immense overwicht resulteerde niet in treffers. Diogo Jota kreeg de grootste kans, maar van vijf meter kopte hij naast.