Druk, maar niet té druk op Schiphol op eerste dag meivakantie

Het was druk vandaag op Schiphol. Maar niet té druk, zo is de inschatting van betrokkenen op de eerste piekdag van de meivakantie.

Wachtrijen bij de beveiligingscontrole waren er vandaag nauwelijks. Bij de incheckbalies liep de wachttijd op tot maximaal een uur.

"Wij hebben vertrouwen in een goede afloop van de hele meivakantie, want daar hebben we keihard aan gewerkt", aldus Schiphol-woordvoerder Dennis Mulller bij NH Nieuws. "Tot nu toe is dit een bevestiging van dat vertrouwen."

Na de chaos vorig jaar tijdens de meivakantie op de luchthaven, liep de spanning dit jaar opnieuw op, Er zijn in de tussentijd weliswaar 850 nieuwe beveiligers aangenomen op Schiphol en hun salarissen zijn verhoogd, maar bij de afhandelingsbedrijven is nog steeds sprake van een personeelstekort.

Luchtig kleden

Easyjet, op KLM na de grootste vliegmaatschappij op de luchthaven, riep reizigers op om in de meivakantie 2,5 tot 3 uur van te voren aanwezig te zijn voor een vlucht binnen Europa. Schiphol zelf vond 2 uur van te voren voor een Europese vlucht voldoende. Ook raadde de luchthaven reizigers aan om zich luchtig te kleden: hoe minder je hoeft uit te trekken bij de security, des te minder er gecheckt moet worden.

Maar het viel dus mee. Vooral in de vroege ochtend was het even heel druk in vertrekhal 3, de plek waar Easyjet en de andere prijsvechters op Schiphol vertrekken. Maar iets later bleven de wachttijden in alle vertrekhallen beperkt.

Jaap de Bie van vakbond FNV ziet de verbetering vooral bij de beveiliging. Hij benadrukt dat bij de afhandelingsbedrijven - die verantwoordelijk zijn voor onder meer de incheckbalies, de bagageverwerking en het aansluiten van de loopbruggen - nog steeds problemen zijn. "Als je kijkt naar de bagagekelder en het platform; die personeelstekorten zijn daar nog steeds", zegt de vakbondsman. "Wij hebben daar nog steeds zorgen over."