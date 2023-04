Van de Zandschulp opnieuw finalist in München, Djokovic slaat Madrid over

Botic van de Zandschulp heeft opnieuw de eindstrijd van het ATP-toernooi in München bereikt. Net als in 2022 neemt hij het daarin op tegen Holger Rune. Van de Zandschulp versloeg Taylor Fritz met 6-4, 7-6 (2). De Deen klopte Christopher O'Connell met 6-3, 6-2.

Van de Zandschulp, 29ste op de ATP-ranglijst, speelde een sterke partij tegen de nummer 10 van de wereld, die dit seizoen bij elk toernooi dat hij speelde telkens de kwartfinales haalde. Hij imponeerde met diepe slagen en bewoog prima.

In set twee verspeelde Van de Zandschulp, die vorig jaar in de finale met ademhalingsproblemen opgaf, een 3-1 voorsprong en overleefde hij op 4-5 twee setpunten. In de tiebreak heerste de Nederlander.

De 27-jarige Van de Zandschulp gaat zondagmiddag op voor zijn eerste ATP-titel. Het wordt pas zijn tweede finale op het hoogste niveau.

Djokovic niet naar Madrid

Novak Djokovic deed deze week mee aan een ander ATP-toernooi, namelijk dat van Banja Luka in Bosnië en Herzegovina. Daar waren vrijdag de kwartfinales het eindstation voor de nummer één van de wereld.

De 35-jarige Serviër besloot zich een dag later af te melden voor het masterstoernooi in Madrid. Djokovic won het graveltoernooi in de Spaanse hoofdstad drie keer, in 2011, 2016 en 2019.

Ook Rafael Nadal ontbreekt in Madrid. De 36-jarige Spanjaard kampt al sinds de Australian Open met een heupblessure en moest zijn rentree al een paar keer uitstellen. Het toernooi in Madrid van komende week komt voor hem ook te vroeg.