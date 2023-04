Onbetaald overwerk en pestgedrag in toprestaurants, vakbond wil cultuuromslag

Tien, twaalf of zelfs veertien uur werken en dan overuren niet uitbetaald krijgen. Chefs die je uitkafferen bij een fout. Drugsgebruik om de lange werkdagen aan te kunnen. Het komt allemaal te vaak voor in de horeca, en zeker in toprestaurants, zegt vakbond FNV. "Specifiek in sterrenzaken is dit altijd een probleem geweest", zegt Edwin Vlek, bestuurder van de FNV Horecabond. "En door het personeelstekort is dit op sommige plekken alleen maar nijpender geworden. Restaurants willen hetzelfde niveau halen met minder medewerkers."

Pestgedrag, dat hoort niet in onze sector. Edwin Vlek, FNV Horecabond

Maandag reikt Michelin de sterren uit voor dit jaar. Op dit moment telt Nederland twee restaurants met drie sterren, 21 met twee sterren en 94 met één ster. In welk deel van die zaken uitbuiting plaatsvindt, weet vakbond FNV niet. "Het probleem is groot, maar het is een taboe om je uit te spreken", zegt Vlek. "De angst is: als ik kritisch ben, dan nemen ze me niet aan." Opgebrand Vooral jonge medewerkers zijn daarvan de dupe. Dat herkennen ze bij de Sterklas van het ROC van Amsterdam, een van de hoogste culinaire opleidingen in Nederland. "Sterrenchefs streven het allerhoogste na en vragen het allerbeste van hun medewerkers. Als die een fout maken, straalt dat af op de chef. Dan valt er weleens een 'godverdomme, klootzak'", zegt meesterkok en docent Theo van Rensch. Zijn leerlingen, dertig per jaar, krijgen één dag per week les en werken de rest van de week in sterrenkeukens. Door hun verhalen weet Van Rensch goed in welke keukens de werkomstandigheden (te) zwaar zijn. "Ik houd geen zwarte lijst bij, maar ik zeg wel eerlijk tegen leerlingen wat ze kunnen verwachten." "Als een leerling naar een toprestaurant wil waar hij 70 tot 80 uur per week moet werken, maar waar hij heel veel denkt te kunnen leren, houd ik hem niet tegen. Soms komen ze na een paar maanden terug. Opgebrand."

