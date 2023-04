Minister Wiersma zoekt uit of hij eerder ook over de schreef ging

Minister Dennis Wiersma gaat met voormalige leidinggevenden in gesprek over zijn gedrag. Hij wil weten of hij in eerdere functies ook "te scherp en soms te fel" is geweest. Wiersma was onder meer staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Kamerlid voor de VVD.

Gisteren kwam naar buiten dat Wiersma op het ministerie van Onderwijs "geregeld door het lint ging en dat hij kon ontsteken in razernij". Een aantal ambtenaren zou om die reden zijn opgestapt.

'Gaat een stuk beter'

Wiersma schrijft vandaag op Instagram dat hij hier vorig jaar al mee aan de slag is gegaan en dat het inmiddels een stuk beter gaat. "Althans, dat hoor ik van de mensen om mij heen."

Hij zegt verder dat "de signalen" uit zijn eerste periode als minister hem dus bekend zijn. "Maar misschien zijn er ook wel eerdere signalen, van langer geleden, die mij zijn ontgaan of waar ik mij voor heb afgesloten."

Hij wil nu zijn leidinggevenden in eerdere functies de gelegenheid geven om daar met hem over te spreken. "Want ik wil niets liever dan lessen trekken uit die periode."