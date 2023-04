Jongetje (5) overlijdt na ongeluk op oversteekplaats drukke weg Utrecht

Een jongetje (5) dat gistermiddag zwaargewond raakte bij een ongeluk op de Biltse Rading in Utrecht, is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen, meldt de politie. Bij hetzelfde ongeluk kwam ook een 66-jarige vrouw uit Woerden om het leven.

Het ongeluk gebeurde gisteren rond 15.45 uur, aldus RTV Utrecht. De vrouw was met twee kinderen aan het fietsen en stak de drukke vierbaansweg over, op de oversteekplaats tussen de Voorveldse Polder en de Veemarkt. Daar werden de vrouw en het jongetje geschept door een auto, bestuurd door een 57-jarige vrouw uit Huizen. Het tweede kind bleef ongedeerd.

De bestuurder van de auto werd na het ongeluk op het bureau gehoord door de politie. Het is niet bekendgemaakt of zij verdachte is.