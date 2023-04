Zes dagen oud ponyveulen overleeft aanval wolf in Neerkant

De Brabantse ponyfokker Hennie Verstappen noemt het een wonder: een van zijn pony's, een veulen van zes dagen oud, heeft deze week een aanval van een wolf overleefd.

Volgens de fokker heeft de moeder erger voorkomen. "Ik denk dat de wolf het veulen vanachter heeft gegrepen. Vervolgens heeft de merrie de wolf een optater gegeven", aldus Verstappen bij Omroep Brabant. "Het geluk is dat het veulen vooral in de eerste dagen nog geen drie meter van de moeder verwijderd is. Als het veulen een maand oud was geweest, was het veel slechter afgelopen."

De pony's liepen woensdag in natuurgebied De Peel bij het dorp Neerkant. "De avond ervoor werd mij verteld dat er een wolf gespot was. Toen was het helaas te laat om de pony's te halen", vertelt de fokker. "De volgende ochtend ben ik ze in alle vroegte gaan halen. Wat ik daar aantrof, wil je niet meemaken. Het veulen lag helemaal open. Het vlees hing los aan het lichaam. Ik ben er direct mee naar de dierenarts gegaan."

Bij de dierenarts is het dier onder narcose gebracht. "Het moest gehecht en gezuiverd worden. Ze hadden er drie uur werk aan", aldus Verstappen.

Het veulen huppelt inmiddels weer vrolijk rond de moeder. De wonden helen gestaag. "Ik moet twee keer per dag de wonden schoonmaken en antibiotica geven", zegt de fokker. "Maar ze drinkt goed. Ze speelt lekker veel. Het is alleen hopen dat ze er niets aan overhoudt."

Alpaca's

Eind maart sloeg een wolf zo'n 45 kilometer noordelijker toe, bij het dorp Haps. Daar werden toen bij de Alpaca Haciënda Holland drie alpaca's (een soort lama's) doodgebeten.

"Het was een behoorlijk slagveld. Een gruwelijk beeld", vertelde Ido Ypma van Dierenartsenpraktijk Boxmeer toen bij Omroep Brabant. "Alle drie de alpaca's zijn bij de keel gegrepen. Van één alpaca vonden we een deel van de kaak een eindje verderop in de wei. Een ander deel was opgegeten." Of het gaat om dezelfde wolf als nu in Neerkant, is onduidelijk.