Barcelona met één been in CL-finale in Eindhoven na zege op Stamford Bridge

Volgende week donderdag is de return in Camp Nou. De andere halve finale gaat tussen Arsenal en VfL Wolfsburg. De Duitse ploeg van Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms speelt morgen het heenduel in eigen huis tegen de Engelse club van Victoria Pelova en de geblesseerde Vivianne Miedema.

Zo'n vaart liep het vanmiddag niet in Londen. Chelsea knokte zich na de vroege tegenslag terug in de wedstrijd. Via de Noorse linksbuiten Guro Reiten was de thuisploeg tweemaal dicht bij de gelijkmaker.

Eerst schoof Reiten de bal in het doel, maar werd haar treffer afgekeurd wegens buitenspel van aangever Sam Kerr. Enkele minuten later omspeelde ze doelvrouw Sandra Paños, maar werd haar inzet van de lijn gehaald door Lucy Bronze, een Engelse verdediger in Spaanse dienst.

In de tweede helft had Barcelona een licht overwicht, maar dat leverde geen tweede treffer op. Met een kopbal op de paal uit een hoekschop was invaller Marta Torrejon daar nog het dichtste bij.