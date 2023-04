Vanavond op tv: Evacuaties uit Sudan • Torenhoge klimaatambities in Duitsland • Harde werksfeer in topkeukens

Nu de gevechten in Sudan weer oplaaien, proberen mensen met man en macht weg te komen uit het land. Dat is geen eenvoudige opgave. De luchthaven is buiten gebruik, dus proberen buitenlanders op andere manieren te vluchten. We spreken een oud-officier van het Korps Commandotroepen die veel ervaring heeft met het weghalen van Nederlanders uit gevaarlijke gebieden.

Harde werksfeer in topkeukens

Maandag worden de Michelinsterren uitgereikt. Hoe gezond is de druk die het willen halen of behouden van sterren met zich meebrengt? Vakbond FNV vindt dat er iets moet veranderen aan de werksfeer in topkeukens, want die is soms erg ongezond. Jonge chefs vertellen over hun ervaringen.