'Arrestatie advocaat Weski is vrij uniek in Nederland'

De arrestatie gisteren van advocaat Inez Weski "is vrij uniek in Nederland", zegt Laura Peters, universitair docent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Dit komt nagenoeg niet voor. Ik ken behalve een eerdere advocaat in deze zaak, Taghi's advocaat Youssef T. uit Utrecht, geen andere advocaat in Nederland waar dit bij gebeurd is."

De arrestatie van de raadsvrouw van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengoproces, legt volgens Peters juridisch gezien een groot spanningspunt bloot. "Waar ligt de grens tussen deelnemen aan een criminele organisatie en het verlenen van rechtsbijstand? Ook als je Taghi heet, heb je recht op rechtsbijstand door een advocaat."

Maar het verlenen van juridische hulp kan er ook toe bijdragen dat een criminele organisatie blijft voortbestaan, stelt Peters. "Dus waar wordt het shady? Wat mag nu precies wel en niet."

Maffiaorganisaties

In Italië, een land met een lange geschiedenis van maffiaorganisaties, is daar al heel lang veel discussie over, zegt de universitair docent met expertise op het gebied van het Italiaanse strafrecht. In Nederland begint die discussie nu pas op gang te komen.

Italië maakt onderscheid tussen interne en externe deelneming aan een criminele (maffia)organisatie. Bij interne deelneming is iemand lid geworden van de organisatie, meestal door middel van een inwijdingsritueel. Bij externe deelneming verleent iemand die geen lid is op een strafbare manier hulp aan de organisatie en draagt daardoor bij aan het voortbestaan ervan.

Deelneming aan een criminele organisatie

In Italië zijn al veel advocaten vervolgd voor externe deelneming. Zo'n constructie zouden we binnen het Nederlands recht kunnen vertalen naar medeplichtigheid aan deelneming aan een criminele organisatie.

"Maar Weski is aangehouden vanwege deelneming aan een criminele organisatie. Een stap verder dan medeplichtigheid aan deelneming aan een criminele organisatie. Dat is een zware verdenking."

Het hangt nu vooral af van het bewijs waar het Openbaar Ministerie mee komt. "Rechtsbijstandverlening mag gewoon. Bepaalde informatie bewust doorspelen is een ander verhaal. We zullen moeten afwachten."