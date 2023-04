De poncho's zijn gewild bij bloemencorso in de Bollenstreek

Droog, zelfs een aarzelend zonnetje. Bij het startschot van het jaarlijkse Bloemencorso Bollenstreek, vanochtend even na 09.00 uur in Noordwijk, was het heel even voorjaarsachtig.

Maar de vele toeschouwers hadden er weinig vertrouwen in dat het zo zou blijven. "In de verte zien we wel flinke buien aankomen. Dus er worden hier al poncho's uitgedeeld", aldus een verslaggever van Omroep West. "Hopelijk valt het mee."

De organisatie van het jaarlijkse Bloemencorso Bollenstreek spreekt zelfs van het "grootste lentefeest". Een praalstoet vol bloemen, begeleid door fanfarekorpsen, rijdt vandaag stapvoets 42 kilometer tussen Noordwijk en Haarlem. Morgen worden de praalwagens in de binnenstad van Haarlem tentoongesteld.