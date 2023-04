Coevorden eert oud-minister Relus ter Beek met beeltenis en plein

Hij was misschien wel de bekendste inwoner van Coevorden aller tijden. Wat dat betreft heeft het nog lang geduurd voordat er een eerbewijs kwam voor Relus ter Beek (1944-2008). Maar nu is het er. Het Stationsplein in de stad in het uiterste zuidoosten van Drenthe heet voortaan het Relus ter Beek Plein. Op het plein is gisteravond ook een beeltenis van de oud-politicus onthuld.

"Ik vind het heel mooi dat dit in Coevorden blijft. Hij was een echte Coevordenaar, in hart en nieren", aldus zijn trotse weduwe Anny ter Beek bij RTV Drenthe. "Toen hij minister was, riep hij altijd: eerst even Coevorden bellen."

De weduwe en kinderen en kleinkinderen van Ter Beek onthulden gisteren het kunstwerk, een silhouet van het gezicht van de oud-minister gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Caspar Conijn. Naast het silhouet staat een tekst in de stijl van Ter Beek: "Een mensenleven telt maar één termijn, doch dat ik nooit meer uit mijn stad verdwijn, blijkt uit het feit dat ik nu uitkijk over het met mijn naam getooide plein."

Je herkent zijn gezicht

"Ik heb hem niet lang mogen kennen, want toen ik vier was, overleed hij. Maar ik vind de politiek interessant en lees veel over wat hij allemaal heeft gedaan. Dus ik ben ook hartstikke trots", aldus zijn kleindochter Famke (19). En terwijl ze naar het kunstwerk wijst: "Je herkent zijn gezicht uit duizenden."

Srebrenica

Ter Beek kreeg al jong landelijke bekendheid. In 1965 plaatste hij in Coevorden bij het standbeeld van oud-militair en oud-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Van Heutsz een spandoek met de tekst: "Wij eren Van Heutsz, die in Atjeh dorpen heeft platgebrand". Een kleindochter van Van Heutsz diende een klacht in wegens smaad, waarop Ter Beek werd veroordeeld tot vijftig gulden boete.[

Relus ter Beek (PvdA) leeft in de herinnering vooral voort als minister van Defensie, van 1989 tot 1994. Dat was de tijd dat Nederland meedeed aan de Golfoorlog (1990-1991) en besloot tot deelnamen aan de vredesmissie in Bosnië (en Srebrenica, 1993). Ter Beek was ook verantwoordelijk voor de afslanking van de krijgsmacht na de Koude Oorlog.

De PvdA'er was vanaf 1995 tot zijn dood in 2008 commissaris van de koningin in Drenthe, waarbij hij zijn contacten met Den Haag veelvuldig gebruikte om 'zijn' provincie onder de aandacht te brengen. Toen het kabinet in 2007 besloot om geen nieuwe spoorlijn aan te leggen door de Flevopolder richting Noord-Nederland, wist Ter Beek financiële compensatie te bedingen. Dat geld is onder andere besteed aan een nu afgeronde opknapbeurt van het stationsgebied in Coevorden, met een nieuwe voetgangerstunnel en een spoorbrug over het rangeerterrein.

Cota de Witteveen

Als commissaris van de koningin wist Ter Beek de organisatie van de wielerronde van Spanje er toe te bewegen om de start van het evenement in de Drentse hoofdstad Assen (2009) te laten plaatsvinden. Opmerkelijk detail: de tweede etappe van La Vuelta liep van Assen naar Emmen en ging over de Cota de Witteveen, een heuvel van 30 meter hoogte bij het Drentse dorp Witteveen die ook wel de Monte Relus werd genoemd.

Bij datzelfde dorp Witteveen is Ter Beek op 6 oktober 2008 begraven. Er waren meer dan 700 mensen aanwezig op de herdenkingsbijeenkomst, onder wie zanger Danny Lohues die Op fietse zong.