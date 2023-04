Komiek Barry Humphries, bekend van rol als Dame Edna, overleden

De Australische komiek Barry Humphries is op 89-jarige leeftijd overleden. Humphries verwierf internationaal grote bekendheid met zijn alter ego Dame Edna Everage.

Als Dame Edna, met een paarse pruik en extravagante brillen, interviewde hij in zijn eigen interviewprogramma op komische wijze grootheden als Sean Connery en Cliff Richard.

Humphries stond in Australië bekend als een van de grootste komieken ooit. Een jonger publiek zal vooral zijn stem kennen. In 2003 sprak hij de stem in van de vegetarische haai Bruce in de Pixar-animatiefilm Finding Nemo.

Satirische rollen

Humphries begon op de universiteit in Melbourne met toneelspelen. Hij speelde vooral satirische rollen en bedacht daar al het personage dat bekend zou worden als Dame Edna.

Na een aantal jaren in theaters in Sydney te hebben opgetreden, verhuisde hij in 1959 naar Londen waar hij speelde in musicals als Oliver. Hij acteerde ook in meerdere films en series, maar zijn grote liefde bleven revue-achtige voorstellingen waarin hij meerdere typetjes speelde.

In de jaren zeventig brak hij bij een groot publiek door als Dame Edna. Hij speelde de rol in meerdere televisieshows en kreeg uiteindelijk zijn eigen interviewprogramma. Later dit jaar zou hij weer een tour maken langs de Australische theaters als zijn alter-ego Dame Edna. Vorige week werd hij in een ziekenhuis in Sydney opgenomen vanwege complicaties na een heupoperatie. Daar overleed hij.

"Hij was volledig zichzelf tot het eind", stelt zijn familie in een verklaring. "Met meer dan 70 jaar op het podium was hij een entertainer in al zijn vezels. Hij bleef tot het laatste jaar van zijn leven toeren en shows plannen die er nooit meer zullen komen."