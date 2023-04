Nederland bereidt risicovolle evacuatie uit Sudan voor, 'zet alvast een tas klaar'

De Nederlandse ambassadeur in Sudan, Irma van Dueren, is met medewerkers van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie in Jordanië. "Vanuit daar onderhouden ze contact met Nederlanders in Sudan en bereiden ze zich voor op alle scenario's."

"We kunnen niet voorspellen hoe het gaat lopen. Het kan lang duren, of ineens heel snel gaan. Duidelijk is dat geen enkele optie zonder risico is."

Het is nog niet duidelijk wanneer er een kans is om het land te verlaten. "Op dit moment is het niet mogelijk", laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. "De veiligheidssituatie laat een evacuatie niet toe."

Nederland bereidt zich "met man en macht" voor op een evacuatie van Nederlanders uit Sudan. Er zijn inmiddels 134 mensen gebeld met de vraag of zij meewillen met een door de overheid georganiseerd vertrek. Zij hebben het advies gekregen om alvast een tas in te pakken.

In Jordanië staan inmiddels ook twee Nederlandse transportvliegtuigen en een vliegtuig van de NAVO klaar. Met dat laatste toestel zijn ook mariniers en een medische eenheid meegekomen.

Verder is het Snel Consulair Ondersteuningsteam (SCOT) naar Djibouti afgereisd. Dat is een speciaal team van medewerkers van Buitenlandse Zaken dat kan helpen om Nederlanders in crisisgebieden in veiligheid te brengen.

Partner mag mee, huisdier niet

Voor een mogelijke evacuatie komen mensen in aanmerking met de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning voor Nederland. Hun partner en kinderen tot 18 jaar mogen ook mee. "Huisdieren kunnen helaas niet mee", meldt de ambassade.

Buitenlandse Zaken gaat ervan uit dat er behalve de 134 mensen met wie inmiddels contact is geweest, nog meer Nederlanders in het land zijn. Zij krijgen het dringende verzoek om zich te registreren via de website van het ministerie.

Mensen die wel een telefoontje hebben gehad, is gevraagd alvast een tas klaar te zetten met reisdocumenten, medicatie "en andere strikt noodzakelijke spullen die niet te zwaar zijn". Bij een eventueel vertrek mogen zij alleen een "absoluut minimum aan handbagage" meenemen.

De evacués worden per vliegtuig naar een land in de buurt van Sudan gebracht. Als zij dan verder willen reizen, is dat op eigen kosten.

Contact met andere landen

Ook andere landen maken zich op om ambassadepersoneel en burgers het land uit te krijgen. Onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan zeggen voorbereidingen te treffen. Nederland onderhoudt contact met deze landen over de veiligheidsrisico's.

Het is op dit moment onmogelijk om het land via de luchthaven in de Sudanese hoofdstad Khartoem te verlaten. Na een kort staakt-het-vuren zijn de gevechten vannacht weer hervat.