'Na advocaat Weski ook neef Ridouan Taghi aangehouden'

De Landelijke Recherche heeft gisteren een neef van Ridouan Taghi gearresteerd. Dat melden De Telegraaf en Het Parool. Het gaat om de 29-jarige Anouar T. uit Utrecht.

Anouar T. werd al verdacht van het leiden van een criminele organisatie van autodieven. Hij zou ook auto's geleverd hebben die zijn gebruikt voor de moord op advocaat Derk Wiersum van kroongetuige Nabil B. in 2019. De Amsterdamse rechtbank had Anouar T. vrijgelaten in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn proces.

Naast de eerdere verdenkingen wordt Anouar nu ook verdacht van drugshandel. Op grond hiervan is hij nu opnieuw gearresteerd. Volgens de kranten past zijn arrestatie in de strategie van de Landelijke Recherche om de hele criminele machtsstructuur rond Ridouan Taghi te ontmantelen, officieel de 'Aanpak Criminele Machtsstructuren' (ACM) genoemd.

De Telegraaf schrijft dat de arrestatie van advocaat Inez Weski gisteren ook een gevolg is van die strategie.

Mishandeling met voorhamer

Anouar T. werd in 2020 in zijn cel aangehouden op verdenking van een moordpoging in oktober 2019 in Utrecht. T. zat toen al vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum.

Het slachtoffer van de moordpoging, een 28-jarige man, liep over straat, toen een busje stopte, drie mannen met bivakmutsen uitstapten en achter de man aanrenden. Daarna begonnen zij met een grote voorhamer op hem in te slaan. De man overleefde de aanslag.