Man mishandelt NS-medewerker en geeft politieman kopstoot

De politie heeft een man aangehouden die gisteren een NS-medewerker heeft mishandeld op het station in Roosendaal. Bij zijn aanhouding schopte hij ook een politieman en gaf hem een kopstoot.

De NS-medewerker had voorafgaand aan de mishandeling een jongen gevraagd om zijn voeten van een bankje te halen. Even later werd de NS-medewerker aangesproken door een man van 28 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Die man "was het kennelijk niet eens met de manier waarop de jongeman was aangesproken", schrijft de politie.

De NS-medewerker werd door de man geduwd, waarop de medewerker met een collega de man naar de uitgang van het station begeleidde. Daar verzette de man zich tegen. Hij spuugde naar de NS-medewerker en schopte hem in zijn kruis. Hierop werd de politie gewaarschuwd.

Aangifte

Agenten die naar het station waren gekomen, boeiden hem en brachten hem naar hun politieauto. Onderweg naar de auto schopte hij meermaals tegen de benen van een van de politiemannen en gaf hem ook een kopstoot. De agent liep hierbij verwondingen op

De NS-medewerker en de politieman hebben aangifte gedaan. De man is overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij zit nog vast en wordt vandaag gehoord door de politie.

Meer geweld tegen NS-personeel

De agressie tegen NS-personeel neemt toe, meldde de vervoerder eerder. Het aantal meldingen van NS-personeel is vorig jaar gestegen met 30 procent. Het aantal meldingen steeg in 2022 naar 965. Bij de meeste meldingen van agressie ging het om medewerkers die werden bedreigd, mishandeld of bespuugd.

De stijging van het aantal meldingen komt niet alleen doordat er in 2022 weer meer passagiers waren na het schrappen van de coronabeperkingen, stelde de NS.