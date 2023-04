Touringcar brandt uit op A2 bij Breukelen

Op de snelweg A2 tussen Utrecht en Amsterdam is vanochtend een touringcar in brand gevlogen. Alle passagiers konden op tijd wegkomen en zagen vanaf de andere kant van de vangrail hoe de bus volledig uitbrandde.

De brand ontstond door nog onbekende oorzaak op de vluchtstrook van de snelweg bij Nieuwer ter Aa, net iets ten noorden van de afslag Breukelen. Rijkswaterstaat besloot om de A2 tijdelijk in beide richtingen af te sluiten tussen Breukelen en Vinkeveen.

Inmiddels kan het verkeer in zuidelijke richting weer gewoon doorrijden. In noordelijke richting is ook weer verkeer mogelijk, maar niet over alle rijstroken: er ligt daar nog blusschuim op de weg.

Er is vervangend vervoer geregeld voor de passagiers van de touringcar, meldt RTV Utrecht. Het bergen, reinigen en eventueel herstellen van het asfalt neemt waarschijnlijk de hele middag in beslag.