Restaurant in Madrid vliegt in brand bij flamberen gerecht, twee doden

Bij brand in een Italiaans restaurant in Madrid zijn twee mensen om het leven gekomen en tien gewond geraakt. Een bezoeker zegt tegen Spaanse media dat het misging toen een ober een gerecht aan het flamberen was.

De krant El Pais sprak met meerdere ooggetuigen. Een vrouw zei dat de ober tijdens het flamberen langs een zuil liep die bedekt was met kunstplanten. Die vlogen door de vlammen in brand, waarna het vuur zich razendsnel verspreide via de andere plastic planten op de muren en het plafond.

Er kwam direct veel rook vrij en er brak paniek uit. Volgens de brandweer in Madrid konden mensen moeilijk wegkomen, omdat het vuur bij de ingang was ontstaan. Er waren naar schatting zo'n zestig mensen in het restaurant.

Verstikkende rook

De Spaanse omroep RTVE schrijft op basis van politiebronnen dat de twee doden jonge mannen zijn. Een van hen zou werkzaam zijn geweest in het Italiaanse restaurant aan de Plaza de Manuel Becerra, in het centrum van Madrid. Zes gewonden zijn er slecht aan toe.

De brandweer rukte na de eerste melding, gisteravond rond 23.00 uur, massaal uit naar het restaurant. De korpsen waren snel ter plaatse en hadden het vuur relatief snel onder controle, maar door de hevigheid van het vuur moesten brandweermensen binnen alsnog twaalf mensen redden.

Zelfs voor het restaurant was het door de verstikkende rook moeilijk om adem te halen, zeiden ooggetuigen.