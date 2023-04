Gevechten in Sudan barsten weer los na kort staakt-het-vuren

Na een kort staakt-het-vuren in de nacht zijn de gevechten in Sudan hervat, meldt onder meer persbureau DPA.

Vrijdag was er op initiatief van de RSF-militie een staakt het vuren afgekondigd vanwege de viering van Eid-al-Fitr, het Suikerfeest. Dat werd gisteren al snel geschonden in de hoofdstad Khartoem, maar vannacht bleef het relatief rustig.

Vandaag barstten de gevechten echter weer los. Er klinken geweerschoten en explosies en op enkele plekken zijn bommen gevallen. Het is onbekend wie van de twee strijdende partijen achter de aanvallen zit, zoals ook onduidelijk is wie het conflict begonnen is.

Voorbereiding voor evacuatie

Veel landen maken zich op om ambassadepersoneel en burgers het land uit te krijgen. Onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan zeggen voorbereidingen te treffen. Het is op dit moment onmogelijk om het land via de luchthaven in Khartoem te verlaten vanwege de gevechten.

De Nederlandse ambassadeur in Sudan, Irma van Dueren, is met collega's van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie in Jordanië. "Vanuit daar onderhouden ze contact met Nederlanders in Sudan en bereiden ze zich op alle scenario's voor", laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.