Succes voor Büchli en Van der Duin op de baan bij Canadese Nations Cup-wedstrijd

Bij de Nations Cup-wedstrijden in het Canadese Milton heeft Matthijs Büchli goud veroverd op de afvalkoers. Philip Heijnen eindigde als achtste. Büchli schitterde in het verleden op de sprintonderdelen (hij is onder meer oud-wereldkampioen en winnaar van olympisch zilver op de keirin en maakte tot vorig jaar deel uit van de succesvolle teamsprintploeg). Sinds vorig jaar combineert hij het baanwielrennen met koersen op de weg. Zo reed hij begin april nog mee in de Scheldeprijs. Op de baan richt Büchli zich sindsdien op de duuronderdelen en in Canada reed hij zijn eerste afvalkoers van het seizoen. Onze landgenoot koerste attent mee, zag onder anderen Corbin Strong (op de weg koersend voor Israel-Premier Tech) vroegtijdig afvallen en rekende in de laatste ronde af met Blake Agnoletto.

De Australiër probeerde hem met een vroege aanval te verrassen, maar Büchli reed het gat nog voor de laatste bocht dicht en won afgetekend.

Van der Duin derde Bij de vrouwen legde Maike van der Duin in de afvalkoers beslag op de derde plaats. De Noorse Anita Stenberg won het goud, voor Jennifer Valente (VS). De 21-jarige Van der Duin, eerder dit jaar derde op dit onderdeel bij de EK in Grenchen, is ook op de weg actief is en werd dit voorjaar onder meer al derde werd in Gent-Wevelgem. Rachele Barbieri, bij de wereldkampioenschappen nog tweede op dit onderdeel achter Lotte Kopecky, liet zich opvallend vroeg verrassen. Nadat Van der Duin als laatste had gecapituleerd, gingen Stenberg en Valente strijden om de winst. De twee ervaren baanwielrensters vochten een mooi robbertje uit om de zege. De Amerikaanse wereldkampioene omnium had de winst voor het grijpen, maar werd in de laatste tientallen meters toch nog voorbij gesneld door Stenberg.

Nederlandse sprinters ontbreken Bij afwezigheid van de Nederlandse (en Franse) teamsprinters greep wereldkampioen Australië - dat in oktober Nederland van de vijfde wereldtitel op rij hield - eenvoudig de winst. In de finale waren Matthew Glaetzer, Matthew Richardson en Leigh Hoffman ruim een seconde sneller dan China. Bij de eerste Nations Cup in Jakarta verloren Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen in de finale ook al van de Australiërs. De tweede Nations Cup in Cairo leverde een Nederlandse zege op, maar bij die wedstrijden ontbraken de Australiërs.